سمير فرج: غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية أوجع دولة الاحتلال خلال حرب أكتوبر

تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن نشر وزارة الدفاع وثائق سرية عن حرب أكتوبر 1973.



وقال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر أوجع دولة الاحتلال ".

وأضاف: "إسرائيل كانت تحصل على البترول من إيران عبر الخليج العربي ولذا تم إغلاق مضيق باب المندب وكان مفاجأة بالنسبة لتل أبيب"، مشيرا إلى أن: "نشر وزارة الدفاع عن حرب أكتوبر 1973؛ بمثابة رسالة لإسرائيل مفادها شوفوا إحنا عملنا إيه معاكم في 1973".

وأشار إلى أن: "مصر نفذت حائط الصواريخ وهو كان إنجاز بطولي بعد حرب 1967 تمهيدًا لحرب أكتوبر المجيدة والتي انتصر فيها الجيش المصري"، موضحا: "الرئيس السادات طرد الخبراء الروس خلال الإعداد لحرب أكتوبر 1973، لأنهم لم يرغبوا في مد الجيش المصري بسلاح هجومي، وذلك في إطار نشر وزارة الدفاع وثائق يتم الإعلان عنها لأول مرة خاصة بحرب أكتوبر".

وأوضح اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن أول خطة لتدمير خط بارليف كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأطلق عليها المآذن العالية، موضحا أن الوثائق كشفت تصدي القوات البحرية لهجمات العدو الإسرائيلي بمعدات محدودة.

ونوه بأن الموساد الإسرائيلي لم يكن على علم بوجود قاعدة صواريخ في قاعدة بورسعيد البحرية.

