فرج عامر: زيارة مجلس الأهلي للزمالك حدث تاريخي يليق بقطبي الكرة المصرية

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للنادي الزمالك اليوم الاثنين أمر إيجابي للغاية لاحتواء التعصب الجماهيري في الفترة الأخيرة.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للزمالك اليوم حدث تاريخي يليق بالناديين ويجب أن يتم استغلاله بشكل جيد لإعادة العلاقات بين الناديين وجماهير القطبين في الفترة المقبلة ".



وتابع عامر:" في رأيي انتقال اللاعبين بين القطبين أصبح أمر طبيعي وهو ما سنراه بشكل كبير بين الناديين في الفترة المقبلة".