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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن قرار تقييد دخول الفلسطينيين للأقصى في رمضان

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بتقيد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصي خلال شهر رمضان.

وقالت حماس في بيان له عبر قناتها على تليجرام، إن تبني رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، تقييد دخول فلسطيني الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك؛ هو إمعان في الإجرام الإسرائيلي والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت حماس في بيانها أن هذا يعد انتهاك لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، ما يشير إلى نية الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والقدس والضفة الغربية، إلى رفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة صلف وعنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت: "وإننا في هذا السياق نحذّر العدو المجرم، ونؤكّد أن المساس بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه، لن يمر دون محاسبة، وستبقى القدس والأقصى، بوصلة الأمة وعنوان حراكها وانتفاضتها المباركة، وانفجارها في وجه الظلم والصلف والعدوان".

وأعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن موافقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح  لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وذكرت القناة الـ13 أن نتنياهو وافق على ما تقدم به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

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