جيش الاحتلال يقرر إغلاق 4 مفترقات رئيسية في الجليل

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، إغلاق 4 مفترقات رئيسية في الجليل المحتل بعد "تقييم أمني"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن حصيلة الهجمات التي شنتها عناصر الحزب الأحد الكالتالي:

القطاع الشرقي

الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

الساعة 14:50 استهداف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة.

الساعة 15:35 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

الساعة 15:45 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 15:50 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 17:45 استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش راميم (هونين) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

القطاع الغربي

الساعة 14:45 استهداف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحيم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.

الساعة 14:45 استهداف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

الساعة 15:15 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون وتحقيق إصابات مباشرة.