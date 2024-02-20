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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تُعزز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال المياه: نقل الخبرات ونماذج ناجحة

صدى البلد

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) حريصة على دعم الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات معها في مجال المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة سبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الإفريقية بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص في مجال تحسين وتطوير الري.

كما أكد حرص مصر على نقل الخبرات والنماذج الناجحة التي تمتلكها للدول الإفريقية في مجالات تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية، والتي تنعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى مشروعات حصاد مياه الأمطار، والتي توفر الحماية للمواطنين بالدول الإفريقية، مع توفير مصادر للمياه العذبة لاستخدامات الشرب ورعي الثروة الحيوانية.

برنامج الغذاء العالمي

وقد تم خلال الاجتماع استعراض التنسيقات الجارية بين أجهزة الوزارة المعنية و"برنامج الغذاء العالمي"، بحيث تقدم وزارة الموارد المائية والري الخبرات المتميزة التي تمتلكها في مجالات تطوير الري والري الحديث لنقلها للدول الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع لاحق مع مسئولي برنامج الغذاء العالمي المعنيين بالقارة الإفريقية؛ لبحث مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارة والبرنامج لخدمة الدول الإفريقية.

وأوضح الدكتور سويلم، تقديم وزارة الري العديد من برامج بناء القدرات للمتخصصين الأفارقة من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN)، والذي دشنته مصر تحت مظلة مبادرة (AWARe)؛ لضمان استفادة الخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.

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