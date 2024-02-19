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برلمان

برلماني: مذكرة مصر للعدل الدولية استمرار لدورها التاريخي في القضية الفلسطينية

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ مذكرة ومشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتقديمها مذكرة للمحكمة والمرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير 2024 القادم بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفلسطينية على مدار عمرها الذى بلغ 75 عام.

وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن مصر فى مذكرتها ستؤكد مجدداً على ما أكدت عليه فى كل المحافل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك عدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقانون الدولي العام ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

مشيراً إلى أن مواقف مصر التاريخية الثابتة والتى أعلنته بقوة فى السنوات العشر الأخيرة كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التى مارست جيش الاحتلال الإسرائيلي بفجر ضد الأهالي في الضفة والقطاع.

وقال المهندس محمد المنزلاوى : إن مصر سوف تستمر فى دورها الريادي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة ، مشيداً بما تضمنته المذكرة والمرافعة المصرية من مطالبة المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بمطالبة المذكرة والمرافعة الشفوية المصرية المجتمع الدولي ودول العالم المختلفة بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها مشيراً إلى أن مواقف مصر الأخيرة من الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض سياسة التهجير القسري واعتبارها تصفية القضية الفلسطينية تؤكد بوضوح الدور التاريخى لمصر وأنها لن تتخلى عن شعبنا الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مذكرة الرأي الاستشاري الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة

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