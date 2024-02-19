صراع صلاح وهالاند|ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يشتد الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء 9 مباريات من الجولة 25 في المسابقة، حيث يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بينما يطارده محمد صلاح، نجم ليفربول، والإنجليزي دومينيك سولانكي، مهاجم بورنموث.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كما يلي:

النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 16 هدفًا محمد صلاح (ليفربول) - 15 هدفًا الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) - 14 هدفًا الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) - 13 هدفًا الإنجليزي أولي واتكينز (أرسنال) - 12 هدفًا الكوري سون هيونج مين (توتنهام) - 12 هدفًا الإنجليزي جارو بوين (وست هام) - 11 هدفًا الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) - 10 أهداف الكوري هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) - 10 أهداف البرازيلي ريتشارليسون (توتنهام) - 10 أهداف السويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 10 أهداف

حقق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول رقما قياسيا بعد مشاركته أمام فريق برينتفورد بعد غياب للإصابة.







وصنع صلاح الهدف الثاني لماك اليستر كما سجل هدفا في الدقيقة 68.

وبهذا يكون محمد صلاح هو أكثر لاعب ساهم بأهداف هذا الموسم مع فريقه حيث لعب 24 مباراة سجل 15 هدفا وصنع 9 أهداف.

إجمالي مساهمات اللاعبين

مساهمات الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز (أهداف + تمريرات حاسمة) منذ أغسطس 2017: محمد صلاح - 219

هاري كين – 169

سون هيونج مين - 148

كيفين دي بروين – 130

رحيم سترلينج – 129.

