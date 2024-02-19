طاقة النواب: تصريحات رئيس إيني شهادة نجاح لمصر فى تشجيع الاستثمار الأجنبى

اعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تصريحات كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة التى أكد فيها أن مصر تواصل سداد مستحقات شركات الطاقة رغم الوضع الصعب الذي تمر به بسبب الصراع في غزة وأن مصر تبدي موقفاً إيجابياً تجاه الشركات التي تستثمر في البلاد مستمرة في السداد وهناك استعداد لحماية المستثمرين بمثابة شهادة نجاح كبيرة لمصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية.

كما أشاد " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد بروسكو بأنه بالنسبة لشركة إيني شهدنا تصدير ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر ونتوقع تصدير من ثماني إلى عشر شحنات في الأشهر المقبلة مؤكداً أن شركة إينى الإيطالية من الشركات العالمية الكبرى.

وأكد النائب طلعت السويدى أن قطاع البترول من انجح القطاعات الاقتصادية المصرية القادرة على جذب المذيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر معلناً أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لا تردد لحظة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاع البترول.