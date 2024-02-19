الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لأداء أكثر من عمرة في يوم واحد

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة مطلقا، بل الإكثار منها مستحب مطلقا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعة من المالكية.

وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال «سأفر إلى السعودية لأداء عمرة عن أبي ثم أمي ثم زوجتي، بالإحرام كل مرة من التنعيم فاختلفت الآراء بين الرفض وبين التأييد، برجاء الإفادة عما يتبع لتكون العمرة مقبولة؟».

وأوضحت الإفتاء، أن تكرار العمرة والموالاة بينها جائز شرعا، وهذا ما عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا، بل إن الإكثار منها مستحب مطلقا، لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» متفق عليه، ومعلوم أن الإكثار من مكفرات الذنوب مطلوب شرعا مطلقا، ولأن العمرة عبادة غير مؤقتة فلا تتعين في السنة بوقت ويجوز تكرارها.

ولفتت إلى أن الإحرام عند تكرار العمرة في السفرة الواحدة يكون بالخروج من الحرم إلى أدنى الحل أو إلى التنعيم والإحرام بالعمرة من هناك.

حكم تعدد الدماء لمن أدى أكثر من عمرة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان ذاهبا إلى الحج متمتعا وأدى عمرته وانتهى منها ولكن متبقي أياما قبل اليوم الثامن «يوم التروية» لبدء أعمال الحج ويريد أن يؤدي أكثر من عمرة عن كثير من أقاربه وأهله فيشرع له تكرار العمرات.

وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، أن الذي يجب عليه الهدى هو الحاج المتمتع الذي أدي عمرته وإن كان قد أدى أكثر من عمرة فليس عليه تعدد للدماء بتعدد العمرات التى أداها ولكن عليه هدي واحد.

كيفية عمل عمرة في البيت

صلاة الفجر من أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة، وعمرة ، تامة، تامة، تامة». أخرجه الترمذي.