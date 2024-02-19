عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لأداء أكثر من عمرة في يوم واحد

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة مطلقا، بل الإكثار منها مستحب مطلقا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعة من المالكية.

وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال «سأفر إلى السعودية لأداء عمرة عن أبي ثم أمي ثم زوجتي، بالإحرام كل مرة من التنعيم فاختلفت الآراء بين الرفض وبين التأييد، برجاء الإفادة عما يتبع لتكون العمرة مقبولة؟».

وأوضحت الإفتاء، أن تكرار العمرة والموالاة بينها جائز شرعا، وهذا ما عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا، بل إن الإكثار منها مستحب مطلقا، لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» متفق عليه، ومعلوم أن الإكثار من مكفرات الذنوب مطلوب شرعا مطلقا، ولأن العمرة عبادة غير مؤقتة فلا تتعين في السنة بوقت ويجوز تكرارها.

ولفتت إلى أن الإحرام عند تكرار العمرة في السفرة الواحدة يكون بالخروج من الحرم إلى أدنى الحل أو إلى التنعيم والإحرام بالعمرة من هناك.

 

حكم تعدد الدماء لمن أدى أكثر من عمرة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان ذاهبا إلى الحج متمتعا وأدى عمرته وانتهى منها ولكن متبقي أياما قبل اليوم الثامن «يوم التروية» لبدء أعمال الحج ويريد أن يؤدي أكثر من عمرة عن كثير من أقاربه وأهله فيشرع له تكرار العمرات.

 

وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، أن الذي يجب عليه الهدى هو الحاج المتمتع الذي أدي عمرته وإن كان قد أدى أكثر من عمرة فليس عليه تعدد للدماء بتعدد العمرات التى أداها ولكن عليه هدي واحد.

كيفية عمل عمرة في البيت

صلاة الفجر من أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة، وعمرة ، تامة، تامة، تامة». أخرجه الترمذي.

كيفية عمل عمرة في البيت أكثر من عمرة في يوم واحد دار الإفتاء حكم تعدد الدماء لمن أدى أكثر من عمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ترشيحاتنا

خلال ساعتين.. سفينة أمريكية تتعرض لهجومين قبالة سواحل جنوب اليمن

ليلة النصف من شعبان.. اعرف فضلها وأحب الأعمال فيها

حقيقة رفض انتقال نجم زد علي لطفي لـ الأهلي

إحالة أوراق 26 متهما للمفتي أنهوا حياة شخصين وأصابوا آخر بأسيوط.. فيديو

أثناء تنظيف المنزل.. فتاة تلقي حتفها في سوهاج والسبب غير متوقع

الدفاع المدني بغزة يحذر من سقوط آلاف الضحايا حال الهجوم على رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

فيديو

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ