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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

باعتها في وسط البلد | القصة الكاملة لمحاكمة خادمة عابدين

صدى البلد

قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة خادمة بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من داخل شقة وبيعها لأحد التجار بسعر بخس لجلسة 3 مارس في  مدينه نصر.

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واعترفت المتهمة بسرقة الأجهزة من داخل شقة كانت تعمل بها خادمة وقررت بيعها لأحد المحلات فى منطقة وسط البلد.

وكشفت التحقيقات، عن ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول) وبحوزتها (جهازى حاسب آلى محمول "لاب توب"مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين.

 وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامى.

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