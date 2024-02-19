نائب بـ الشيوخ: تقديم مصر مذكرة لـ"العدل الدولية"يعزز موقف الفلسطينيين أمام العالم

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وتقديمها مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل"، سيعزز من الموقف الفلسطينيين أمام العالم ، خاصة وأن مصر نجحت فى تغيير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف" البدري" في تصريحات له اليوم الإثنين: أن تقدم مصر بمذكرة حول انتهاكات قوات الاحتلال فرصة لكشف جرائمهم أمام العالم ، وكسب مزيا من الدعم العالمي ، منوها إلى أن عدد كبير من شعوب العالم أبدت تعاطفها ورفضها لما يحدث فى قطاع غزة من إبادة جماعية لمدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة من بطش الاحتلال.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ان مصر تمتلك خبرات قانونية ودبلوماسية كبيرة حققت نجاحا فى كثير من الامور والقضايا الشائكة، مؤكدا أن مصر تضع القضية الفلسطينينة والأشقاء نصب أعينها دائما، ولن توافق إلا بحل الدولتين والعودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رفض مصر قيادة وحكومة وشعبا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا أو طواعية ، وعدم المساس بالقضية أو تصفيتها، خاصة محاولات تصفيتها على حساب دول الجوار، منوها سنظل ندعم القضية والأشقاء حتى يحصلوا على حقوقهم التاريخية المشروعة وفق المرجعيات الدولية.