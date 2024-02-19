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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يشن هجوما على موقع إسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهدف عند الساعة ‌‎15:45‌‏ من بعد ظهر ‌‎اليوم موقع ‏بركة ريشا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

كما أعلن الحزب ، اليوم، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن حصيلة الهجمات التي شنتها عناصر الحزب الأحد على القطاع الشرقي:

  • الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.
  • الساعة 14:50 استهداف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة.
  • الساعة 15:35 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.
  • الساعة 15:45 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

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