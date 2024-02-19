حزب الله يشن هجوما على موقع إسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهدف عند الساعة ‌‎15:45‌‏ من بعد ظهر ‌‎اليوم موقع ‏بركة ريشا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

كما أعلن الحزب ، اليوم، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن حصيلة الهجمات التي شنتها عناصر الحزب الأحد على القطاع الشرقي: