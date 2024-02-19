ببرنامج "افتح باب قلبك".. سوزان حسن تكشف ذكريات رمضان في التلفزيون المصري

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، في برنامجها "افتح باب قلبك" الذي تقدمه على قناة "CBC" يوم الأربعاء المقبل، الإعلامية القديرة سوزان حسن، رئيس التليفزيون المصري الأسبق، وحديث خاص عن مسيرتها الإعلامية وبدايات العمل بماسبيرو، وكيف كانت خريطة البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان، وذكرياتها مع فوازير ومسلسلات شهر رمضان.

تتطرق "حسن" خلال الحلقة، للحديث عن ريادة التلفزيون المصري في تقديم أعمال فنية للأطفال خلال شهر رمضان، وأيضا الريادة الإعلامية في تقديم الفوازير ومسلسل "ألف ليلة وليلة"، وكيف تعلق المشاهد العربي بما كان يقدمه ماسبيرو من أعمال درامية مميزة.

سوزان حسن

تكشف خلال الحلقة المظاهر والمواقف التي مازالت عالقة في وجدانها، وطقوسها الحالية خلال الشهر الكريم، وكيف ترى جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما تقدمه خلال الشهر الكريم.

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل ما يهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم.