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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بجنوب سيناء يفتتح أول مركز لتعليم أعمال المشغولات اليدوية

مركز الامل المشغولات
مركز الامل المشغولات اليدوية

افتتح حزب " حماة الوطن " بجنوب سيناء  أول مركز لتعليم اعمال المشغولات اليدوية بطور سيناء من اجل تنمية عملية الإنتاج وتشجيع المرأة السيناوية علي اعمال التراث والحفاظ علي البيئة والطبيعة السيناوية وفتح باب رزق للسيدات المعيلة وتماشيا مع سياسة الدولة المصرية بتشجيع المنتجع المحلي.

ونفذت امانة الحزب  جنوب سيناء  اقتراح السيدة جميلة سليمان امينة المرأة بالحزب بإنشاء مركز الامل لتعليم الفتيات والسيدات السيناويات اعمال المشغولات اليدوية .
 

وشهد أحمد الحضري  نائب رئيس  مدينة طور سيناء افتتاح  مركز تعليم المشغولات اليدوية  بقرية وادي الطور برفقته النائب السابق  غريب حسان مساعد امين الحزب بجنوب سيناء  والمستشار محمود سرور امين تنظيم حماة الوطن بجنوب سيناء  والسيدة جميلة سليمان امينة المرأة  وعصام الحفناوي امين تنظيم طور سيناء  و محمد عبدالرحمن رئيس قرية الوادى

 

 ويعتبر هذا المركز التعليمي  مركز الامل الرابع عشر لحزب حماة الوطن علي  مستوي الجمهورية  لتمكين المراة اقتصاديا وتدريب وتعليم السيدات والفتيات المشغولات اليدوية بقرية وادي الطور بطور سيناء.
وسيتم تجهيز وتشغيل مراكز الامل بكافة مدن محافظة جنوب سيناء   والتي تهدف لتحسين الدخل للسيدات وتدريبهم تأهيلهم بالاضافة لتسويق منتجاتهم

جاء ذلك بناء علي توجيهات المحاسب صلاح ربيع امين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء و بمشاركة  قيادات الحزب الاعلامي ايمن ابوزيد امين التعليم ووليد حسن و صلاح فرج و منال مزيد   امينة المراة بطور سيناء وعدد من كوادر الحزب  بجنوب سيناء .

وقال محمود سرور امين تنظيم حزب ب حماة الوطن بجنوب سيناء إن الحزب يستهدف تمكين المرآة السيناوية  بتعليم فنون المشغولات اليدوية والتسويق لهذه المنتجات مشيرا إلي إنه سوف يكون مركز لتعليم الفتيات اعمال المشغولات اليدوية لنكون قري منتجة .

واضاف النائب السابق غريب حسان مساعد امين الحزب هذا المركز نواة للعودة للانتاج مرة اخري وان يكون نواة لتكون  المشغولات اليدوية في الصدارة مشيرا إلي إن الحزب سوف ينشئ هذه المراكز في جميع مدن المحافظة .

وأكدت السيدة جميلة سليمان امينة المرأة بحزب حماة الوطن بجنوب سيناء  إن المركز سوف يعلم جميع فنون المشغولات اليدوية مشيرة إلي إن المركز يضم اعمال تطريز الثوب السيناوي واعمال الكليم السيناوي  وتصميم الحقائب من الجلود و القماش .

 

جنوب سيناء حماه الوطن مركز المشغولات اليدوية افتتاح

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