وزير الرياضة: محمد صلاح أيقونة ووصل لأعلى درجات الاحتراف.. فيديو

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هجوم البعض على محمد صلاح قائد منتخب مصر خاصة بعد إصابته في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وقال أشرف صبحي في بمداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" محمد صلاح أيقونة كبيرة وغير الصورة الذهنية للكرة المصرية ".

وتابع أشرف صبحي :" محمد صلاح وصل لأعلى درجات الاحتراف بالاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية ".

واكمل اشرف صبحي :" ساعات بنشوف هجوم على محمد صلاح لكن إحنا مع ولادنا ومع محمد صلاح، ورسالتنا للاعبين المحترفين إحنا معاكوا وندعمكم".

ولفت أشرف صبحي :" كان من الضروري أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيل إصابة محمد صلاح بشكل سريع كي لا نترك فرصة لأحد بإطلاق تصريحات ضد محمد صلاح ".