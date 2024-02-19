لجميع الأئمة.. تعرف على خطبة الجمعة القادمة مكتوبة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة التي توافق 23 فبراير، لتكون تحت عنوان "تحويل القبلة.. دروس وعبر".

ونشرت وزارة الأوقاف، نص موضوع خطبة الجمعة القادمة، لتتوفر مكتوبة أمام جميع الأئمة والخطباء، ونصها كما يلي:

وأعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب شهري شعبان ورمضان.

أولًا : خطب شهر شعبان 1445 هـــ

الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.

الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.

الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ

الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات

الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات

الجمعة الثالثة : أعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان .

الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد .