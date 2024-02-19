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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باستثناء أربعة.. كولر ينفعل على لاعبي الأهلي في التدريبات

صدى البلد

علق الاعلامي محمد شبانه علي انفعال كولر المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي لاعبي الاهلي امس في التدريبات بعد التعادل مع شباب بلوزداد .

وقال شبانه في برنامجه الاذاعي: كولر أبدى غضبه مع جميع اللاعبين بسبب مباراة بلوزداد ".

وتابع : "علق علي تأثر جميع اللاعبين ماعدا اربعة وهم " شوبير ، ياسر ابراهيم ، محمد عبد المنعم ، مروان عطية ".

ويستضيف ميدياما بطل مصر يوم الجمعة المقبل، على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسيعاون باتريس مبيامي الحكم المساعد الكاميروني إلفيس جاي نوبوي والجابوني أوربان أوندو ندونج، والحكم الرابع الجابوني كريج فلوري موكاجني.

كان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة 48 ساعة.

وعقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد والتجهيز للقاء ميدياما الذي يبحث فيه الفريق عن ضمان التأهل.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من فوز وحيد و3 تعادلات.

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