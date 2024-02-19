حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه لمحتكري السلع.. تفاصيل

كشف إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل عقوبة محتكري السلع خاصة السلع الاستراتيجية.

وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" جريمة الاحتكار تتمثل في حظر وحبس السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول ".

وأكمل إيهاب الطماوي:" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية يحظر حجبها عن التداول ".

ولفت إيهاب الطماوي:" يتم مناقشة تغليظ العقوبة احتكار السلع في مجلس النواب لردع أي ممارسات احتكارية ".

ولفت إيهاب الطماوي:" العقوبة قد تصل لإلغاء رخصة المحل والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل لـ 3 مليون جنيه ".