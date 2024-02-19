تقارير: الاتحاد الأوروبي يعتزم تغريم أبل 500 مليون يورو لهذا السبب

أفادت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توقيع غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة أبل، بسبب اتهامات تزعم قيامها بممارسات احتكارية في سوق خدمات وتطبيقات الموسيقى.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة أبل ستدفع نحو 500 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 539 مليون دولار بسبب انتهاكات مزعومة لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

في معظم المناطق، تحظر القواعد الخاصة بمتجر تطبيقات أبل شركات مثل Spotify من إصدار فواتير للمستخدمين مقابل الاشتراكات مباشرة داخل التطبيق، مما يجعلهم بدلاً من ذلك يستخدمون خدمة فوترة متجر تطبيقات أبل ، والتي تحصل على رسوم تصل إلى 30%.

اشتكت شركات الإنترنت الأصغر وغيرها من شركات التكنولوجيا، مثل Spotify، من تقييدها بشكل غير عادل بسبب الممارسات التجارية لعملاق التكنولوجيا.

وفي حالة فرض الغرامة، ستكون واحدة من أكبر العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا كبرى، حيث يأتي ذلك بعد سلسلة من الغرامات الكبيرة المتنازع عليها ضد شركة جوجل.