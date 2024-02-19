تعارضت مع مصالحهم.. قصواء الخلالي تستنكر النفاق الدولي تجاه غزة

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، السياسة الدولية وطريقة تعاملها مع القضية الفلسطينية والحرب على الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة موضحة أنها مليئة بالنفاق.



وأكملت الخلالي خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء " المذاع على قناة سي بي سي أن الغرب دائما كانوا يتحدثون عن حقوق الإنسان، ولكنهم غابوا عن القضية الفلسطينية لتعارضها مع مصالحهم.

وتابعت أن الموقف المصرى ثابت على محدداته التي ترتبط القضية الفلسطينية ، مشيرة إلى أن التهجير القسري خطا أحمر، وهذا واضح جليا من رئاسة مصر التي تحذر من هذا الأمر، وأنها جاهزة لكافة السيناريوهات.



مش هنبطل كلام عن التهجير القسري





واختتمت:" مش هنبطل كلام على قضية التهجير القسري، وداعمين لقرار الدولة المصرية في حماية الأمن القومي، ودعم القضية الفلسطينية، فالمشهد لم يستقر لذلك سنواصل الحديث عن قضية القضايا".