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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

أسامة الأزهري: نعيش أياما تتنزل فيها السكينة على القلوب وسط أحداث مزعجة

اسامة الازهري
اسامة الازهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إننا نعيش في أيام تمثل وقفة لالتقاط الأنفاس وجرعة تتنزل فيها السكينة على القلوب، موضحا أن هذه السكينة تأتي في ظل وجود حالة من زحام الأحداث المزعجة والمتعلقة بالوضع في غزة وما تمارسه إسرائيل من عمل وحشي.

وأضاف "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن كل يوم يقع حدث وموقف ومن شأن هذه الحال والفترة في حال تشبع من الأحداث والشعور بالخطر للأزمة في فلسطين، مشددا أنه من المناسب واللائق أن يكون هناك وقف ولحظة سكون وتذكير بالله وجرعة من الإيمان، وتنزل فيها السكينة على القلوب.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، أن الرسول حذر من الغفلة في شهر شعبان، وبدأ بنفسه فكان أكثر شهر يصوم فيه بعد رمضان هو شعبان، مشددًا من أن إغفال شهر شعبان يأتي بعد التوهج والتأهب في بداية شهر رجب.

أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية فلسطين غزة توك شو

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