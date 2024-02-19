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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرياضة تنافس شريف.. متحدث الزمالك يكشف تفاصيل زيارة مجلس إدارة الأهلي

محمود الخطيب وحسين
محمود الخطيب وحسين لبيب

أكد أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن النادي الأهلي قام ببادرة طيبة، خاصة بعد دعوة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لمجلس إدارة النادي الأهلي، بزيارة نادي الزمالك، وهو ما قابله مجلس إدارة الأهلي بالترحيب، وتمت الزيارة اليوم.

وقال أحمد سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن زيارة مجلس إدارة الأهلي اليوم لنادي الزمالك كانت ودية، مؤكدا انه بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على روح المهندس العامري فاروق، وتم تقديم درع نادي الزمالك لمحمود الخطيب.

وتابع المتحدث باسم نادي الزمالك، أن الرياضة بها تنافس شريف، وليس بها صراعات وهو ما أكد عليه رؤساء الناديين،  على الرغم من التوتر الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.

زيارة مجلس الزمالك للأهلي

وأشار أحمد سالم إلى أن الخطيب وجه دعوة لمجلس إدارة الزمالك من أجل زيارة النادي الاهلي وهو ما وافق عليه حسين لبيب، وسيتم تحديد الموعد. 

نادي الزمالك النادي الأهلي حسين لبيب المهندس العامري فاروق محمود الخطيب

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