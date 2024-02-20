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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تبرع بأرباحها.. حسن أبو الروس يستعد لطرح أحدث أغانيه حرة يا فلسطين

صدى البلد

يستعد الفنان حسن أبو الروس لطرح أحدث أغانيه التي تحمل عنوان حرة يا فلسطين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

وقرر حسن أبو الروس تخصيص جميع أرباح أغنيته حرة يا فلسطين لمساعدة أهالي غزة في الحرب.

وروج حسن أبو الروس، للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا: انتظروا  أغنية حرة يا فلسطين النهاردة الساعه 6 و جميع أرباح هذا العمل سيتم  تقديمها كمساعدات لأخواننا في فلسطين وهذا أقل ما يمكننا تقديمه.

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آخر أعمال حسن أبو الروس

وحقق حسن أبو الروس نجاحا كبيرا من خلال شخصية عز في مسلسل حالة خاصة، الذي عرض موخراً، وضم العمل عدد كبير من النجوم، أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، علي السبع، أحمد طارق، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول نديم شخص مصاب بالتوحد ويريد أن يعمل محامي في مكتب محاماة كبير، وبالفعل يعمل في مكتب أماني النجار ـ غادة عادل، وخلال الأحداث يحب رام الله ـ هاجر السراج، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

الفنان حسن أبو الروس حسن أبو الروس مساعدات لأهالي غزة مسلسل حالة خاصة

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