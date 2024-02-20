احتراق طابقين كاملين.. تفاصيل القصف الإسرائيلي على مستشفى الأمل في غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن مستشفى الأمل في غزة تتعرض حالياً لعدة استهدافات اسرائيلية، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبشكل مباشر باستهداف الطابق الثالث من المستشفى مما أدى إلى احتراق غرفتين في الجهة الجنوبية الشرقية.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أيضا خطوط المياه الخاصة بمستشفى الأمل.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باطلاق النار مباشرة في ساحة مستشفى الأمل اثناء تواجد طاقم الجمعية ووفد من وكالة الأونروا فيها.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 17 شخصًا من مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، بينهم أربعة أطباء.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أربعة آخرين من أفراد طواقمها، إضافة إلى أربعة جرحى وخمسة من مرافقي المرضى.

وقال البيان إن القوات الإسرائيلية "اقتحمت المستشفى لحوالي عشر ساعات، ثم انسحبت وعادت مرة أخرى، قامت خلالها بتفتيش المستشفى وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجاز الطواقم والتحقيق معهم وضربهم وإهانتهم، ومنع الطواقم ومرافقي المرضى من الشرب واستخدام الحمام".