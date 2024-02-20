حزب الله: قصف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان

أصدر حزب الله، اليوم الثلاثاء، بيانا كشف فيه أنه قصف محيط ثكنة راميم التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يصاوخ بركان.

وأوضح حزب الله في بيانه أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20-02-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان"، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وأفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يحاول استدراج حزب الله إلى الحرب لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة.

وأشارت المصادر لموقع النشرة اللبناني إلى أن سعى نتنياهو لتوسيع رقعة الصراع واستدراج حزب الله في الحرب يأتي في ظل خشيته من المستجدّات الدولية لفرض وقف الحرب في ​غزة​، وبالتّالي جنوب ​لبنان​.

ونوهت بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية يصدر أوامره لشن ضربات حساسة في لبنان، كما حصل في ​النبطية​ و​الغازية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل، كما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدتي ميس الجبل وبليدا.

وذكر موقع النشرة اللبناني الغارة الإسرائيلية طالت أطراف بلدة حولا، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر فى المنشآت أو الأرواح.

وكان الاحتلال الإسرائيلي شن أمس الاثنين غارات جوية بعمق ٣٠ كم داخل الأراضي اللبنانية مستهدفا مخازن أسلحة تابعة لحزب الله.