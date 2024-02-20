مجانا.. طريقة الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز

تسعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة التسهيلات المعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة وأيضا منصة تأشيرات وأبشر.

منصة إيزي عمرة لتسهيل الإجراءات

وتعد إيزي عمرة منصة معتمدة من قبل وزارة الحج والعمره السعودية والتى يمكن من خلالها إصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين وأداء المناسك .

وتأتي منصة إيزي عمرة ضمن أحدث المنصات التى أطلقها مؤسسة سياد القابضة السعودية والتى سبقها منصة نسك حيث تهدف تلك المنصات لإصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين.

استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز مجانا

توفر منصة التأشيرات الإلكترونية الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة، حيث يمكن الاستعلام بشكل مجاني عن تأشيرة العمرة بواسطة منصة التأشيرات مع إدراج بيانات التأشيرة ويمكن الاستعلام عبر هذه الخطوات:-

- تبدء أولي الخطوات بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي المتعلق بمنصة التأشيرات

- فى هذه الخطوة يتم اختيار نوع الطلب الذي يرغب المتقدم للعمرة الاستعلام عن “رقم الطلب”.

- إدراج رقم الطلب الخاص بك.

- إدراج رقم جواز السفر المتعلق بالطلب.

- يتم إدراج رمز الصورة مع النقر على أيقونة استعلام.

سوف تظهر حالة التأشيرة.

خطوات حجز تأشيرة العمرة



وتوفر منصة أبشر الإلكترونية للراغبين في أداء مناسك العمرة أو الحج العديد من الطرق للحصول على تأشيرة العمرة حيث يمكن الاستعلام بواسطة المنصة كما يمكن حفظ طلب التأشيرة بواسطة المنصة أيضاً وذلك من خلال الخطوات التالية :-

- فى هذه الخطوة يتم زيارة رابط منصة أبشر الإلكترونية .

- يتم تسجيل رقم الهوية للدخول إلى المنصة.

- يتم التوجه إلى واجهة الخدمات الإلكترونية.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار أيقونة خدمات التأشيرة.

- يتم النقر على خيار تأشيرة الخروج والعودة.

- تدوين البيانات الشخصية اللازمة والمطلوبة من المتقدم.

- تحديد طريقة سداد رسوم التأشيرة.

- عقب الانتهاء سوف تجد التأشيرة على هاتفك.



مميزات منصة إيزي عمرة السعودية



وفيما يخص منصة ٱيزي السعودية يمكن الحصول علي الخدمات والمميزات المعتمرين المصريين ولكل المعتمرين من أنحاء العالم كله والتى تتضمن مايلي :-

- من خلال منصة إيزي عمرة يمكن للمعتمر أن يحصل على مزايا الإقامة الفندقية خاصة أن مؤسسة سيادة لديها مجموعة فنادق فى المدينة ومكة تكون قريبة من الحرمين.

- تقدم منصة إيزي عمرة السعودية أسعار تنافسية من أجل التسهيل على المعتمر

- من خلال منصة إيزي عمرة يمكن للمعتمر الحصول على الرقم المرجعي لإصدار التأشيرات من منصة «مقام» التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.