عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تذكرتك تأشيرتك.. خدمة جديدة لأداء مناسك العمرة.. تفاصيل

تأشيرة العمرة
تأشيرة العمرة

يسعى الكثيرون إلى أداء مناسك العمرة والبحث عن أفضل الأنظمة التى توفر له الراحة وأيضا تكون أنظمة موفرة وعليه أتاحت الخارجية السعودية خدمة جديدة تمكن القادمين إليها من إصدار تأشيرة المرور للزيارة عبر الخطوط السعودية الجوية.

تفاصيل تأشيرة المرور الجديدة

تذكرتك تأشيرتك تلك هى الخدمة التى أطلقتها المملكة السعودية للتسهيل على القادمين إليها حيث تتيح تأشيرة المرور  أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والتنقل داخل المملكة وحضور الفعاليات السياحية.

txt

لو معتمر مصري.. اعرف خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية

txt

بريطانيا تعفي دول التعاون الخليجي والأردن من تأشيرة الدخول |تفاصيل

وتعد تأشيرة المرور من أهم المبادرات للزيارة للقادمين إلى المملكة العربية السعودية جواً حيث تسمح هذه التأشيرة للقادمين من الدول المؤهلة بالمرور عبر المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة، كما تتيح لهم أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات المختلفة.


مميزات تأشيرة المرور للزيارة للقادمين

 

تعد خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين إلى المملكة عن طريق الطيران حيث يهدف تطبيق هذه الخدمة إلى تبسيط وتسهيل عملية القدوم إلى المملكة بغرض السياحة أو العمل أو أية أغراض أخرى، وتقليل العبء والإجراءات المعقدة المتعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول .


وتشمل أهم المزايا الخاصة بتأشيرة المرور ما يلي :- 

- تتيح التأشيرة لحامليها أداء مناسك العمرة خلال فترة المرور، وذلك من خلال التقدم بطلب عبر منصة “نُسك”.


-  تسمح التأشيرة لحامليها زيارة المسجد النبوي الشريف، وذلك من خلال الحصول على تصريح من وزارة الحج والعمرة.

- يمكن الحصول على التأشيرة بشكل مباشر ومجاني عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية.

-  التأشيرة صالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ إصدارها، مما يمنح المسافرين المرونة الكافية لتحديد موعد زيارتهم للمملكة.

- تتيح التأشيرة لحامليها الإقامة في المملكة لمدة 4 أيام، وذلك من تاريخ دخولهم إلى المملكة.

- تتيح التأشيرة لحامليها التنقل بين مدن المملكة من خلال وسائل النقل العامة أو الخاصة.


كيفية التقديم على تأشيرة المرور



- يمكن التقديم على تأشيرة المرور من خلال الموقع الرسمي الخاصة بالخطوط السعودية الجوية وطيران ناس.

- يتم منح التأشيرة مجانًا مع تذكرة الطيران، وتكون صلاحيتها ثلاثة شهور، وتكون فترة الإقامة المقررة بالمملكة هي 4 أيام.

خطوات الحصول على تأشيرة المرور

- يتم الحصول على تأشيرة المرور من خلال حجز تذكرة سفر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخطوط السعودية أو طيران ناس.

- ثم يتم بعدها التقديم على طلب تأشيرة المرور للزيارة من الخطوط السعودية أو طيران ناس من خلال المنصات الإلكترونية.

- تسجيل البيانات فى نموذج طلب تأشيرة المرور

txt

لو معتمر مصري.. اعرف خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية

txt

الإمارات تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

- بعد تسجيل الطلب يتم معالجته وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري، ثم إرسالها للعميل عن طريق البريد الإلكتروني.

- وبعدها يتم إصدار تأشيرة المرور للزيارة مجانًا وفوري مع تذكرة السفر.

تأشيرة المرور تأشيرة العمرة استخراج تأشيرة العمرة الالكترونية باركود تأشيرة العمرة إصدار تأشيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

موضوعات متعلقة

مصر تصدر تأشيرة 5 سنوات لـ 121 بعثة خارجية.. مستند

تفاصيل استخراج تأشيرة الحج والعمرة بأسرع طريقة

ترشيحاتنا

نتنياهو يوافق على تقييد وصول المصلين للمسجد الأقصى في رمضان

عدد أيام شهر شعبان 1445هـ وموعد غرة رمضان

استياء في شمال الأراضي المحتلة من عجز قيادة إسرائيل عن مواجهة حزب الله

الحكومة تعلن مفاجأة سارة عن اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. أدعية من أفضل ما قيل

سعر الياميش في أهلا رمضان والأسواق.. واللوز المحمص بـ680 جنيها للكيلو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

فيديو

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ