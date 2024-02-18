تذكرتك تأشيرتك.. خدمة جديدة لأداء مناسك العمرة.. تفاصيل

يسعى الكثيرون إلى أداء مناسك العمرة والبحث عن أفضل الأنظمة التى توفر له الراحة وأيضا تكون أنظمة موفرة وعليه أتاحت الخارجية السعودية خدمة جديدة تمكن القادمين إليها من إصدار تأشيرة المرور للزيارة عبر الخطوط السعودية الجوية.

تفاصيل تأشيرة المرور الجديدة

تذكرتك تأشيرتك تلك هى الخدمة التى أطلقتها المملكة السعودية للتسهيل على القادمين إليها حيث تتيح تأشيرة المرور أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والتنقل داخل المملكة وحضور الفعاليات السياحية.

وتعد تأشيرة المرور من أهم المبادرات للزيارة للقادمين إلى المملكة العربية السعودية جواً حيث تسمح هذه التأشيرة للقادمين من الدول المؤهلة بالمرور عبر المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة، كما تتيح لهم أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات المختلفة.



مميزات تأشيرة المرور للزيارة للقادمين

تعد خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين إلى المملكة عن طريق الطيران حيث يهدف تطبيق هذه الخدمة إلى تبسيط وتسهيل عملية القدوم إلى المملكة بغرض السياحة أو العمل أو أية أغراض أخرى، وتقليل العبء والإجراءات المعقدة المتعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول .



وتشمل أهم المزايا الخاصة بتأشيرة المرور ما يلي :-

- تتيح التأشيرة لحامليها أداء مناسك العمرة خلال فترة المرور، وذلك من خلال التقدم بطلب عبر منصة “نُسك”.



- تسمح التأشيرة لحامليها زيارة المسجد النبوي الشريف، وذلك من خلال الحصول على تصريح من وزارة الحج والعمرة.

- يمكن الحصول على التأشيرة بشكل مباشر ومجاني عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية.

- التأشيرة صالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ إصدارها، مما يمنح المسافرين المرونة الكافية لتحديد موعد زيارتهم للمملكة.

- تتيح التأشيرة لحامليها الإقامة في المملكة لمدة 4 أيام، وذلك من تاريخ دخولهم إلى المملكة.

- تتيح التأشيرة لحامليها التنقل بين مدن المملكة من خلال وسائل النقل العامة أو الخاصة.



كيفية التقديم على تأشيرة المرور





- يمكن التقديم على تأشيرة المرور من خلال الموقع الرسمي الخاصة بالخطوط السعودية الجوية وطيران ناس.

- يتم منح التأشيرة مجانًا مع تذكرة الطيران، وتكون صلاحيتها ثلاثة شهور، وتكون فترة الإقامة المقررة بالمملكة هي 4 أيام.

خطوات الحصول على تأشيرة المرور

- يتم الحصول على تأشيرة المرور من خلال حجز تذكرة سفر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخطوط السعودية أو طيران ناس.

- ثم يتم بعدها التقديم على طلب تأشيرة المرور للزيارة من الخطوط السعودية أو طيران ناس من خلال المنصات الإلكترونية.

- تسجيل البيانات فى نموذج طلب تأشيرة المرور

- بعد تسجيل الطلب يتم معالجته وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري، ثم إرسالها للعميل عن طريق البريد الإلكتروني.

- وبعدها يتم إصدار تأشيرة المرور للزيارة مجانًا وفوري مع تذكرة السفر.