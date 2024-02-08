لو معتمر مصري.. اعرف خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية

تسعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة التسهيلات المعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك.

منصة إيزي عمرة لتسهيل الإجراءات

وتعد إيزي عمرة منصة معتمدة من قبل وزارة الحج والعمره السعودية والتى يمكن من خلالها إصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين وأداء المناسك.

وتأتي منصة إيزي عمرة ضمن أحدث المنصات التى أطلقها مؤسسة سياد القابضة السعودية والتى سبقها منصة نسك حيث تهدف تلك المنصات لإصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين.

منصة نسك



ويمكن الحصول علي تأشيرة العمرة من خلال منصة نسك والتي تمكن من الحصول على تأشيرة عمرة بكل سهولة ويسر عبر خطوات سهلة وبسيطة.

- تبدأ أولي الخطوات من خلال الدخول على منصة نُسك الإلكترونية.

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بالحصول على اختيار التقديم على التأشيرة.

- كما تتضمن الخطوات أيضا الضغط على «اختر الدولة».

- فى هذه الخطوة تقوم بتحديد جنسيتك من خلال قائمة الدول التي ستظهر لك أو ابحث عنها.

- وفى هذه الخطوة يتم الإجابة علي سؤال : «هل أنت مقيم دائم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنجن؟» بـ«نعم» أو «لا» حسب إقامتك.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة».

- فى هذه الخطوة يتم في الضغط على «عرض مزودي الباقات» للاختيار ما بين خدمات: الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة، والأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

- في حالة اختيار «الأفراد» اضغط على أحد مزودي الخدمة، «فنادق»، حيث تظهر قائمة تحتوي على: «الموسم» لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب، ثم اختيار «نوع الباقة» والتي تتضمن 3 فئات: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية.

- وتتضمن الخطوة الأخيرة الحصول علي التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

فترة صلاحية تأشيرة العمرة

وتبلغ فترة صلاحية تأشيرة العمرة 30 يومًا من تاريخ إصدارها، وتسمح للمعتمر بالبقاء في المملكة العربية السعودية طوال هذه المدة.

مميزات منصة إيزي عمرة السعودية

ويمكن أيضا الحصول علي تأشيرة العمرة من خلال منصة إيزي عمرة والتي تقدم مجموعة من الخدمات والمميزات المعتمرين المصريين ولكل المعتمرين من أنحاء العالم كله والتى تتضمن مايلي :-

- من خلال منصة إيزي عمرة يمكن للمعتمر أن يحصل على مزايا الإقامة الفندقية خاصة أن مؤسسة سيادة لديها مجموعة فنادق فى المدينة ومكة تكون قريبة من الحرمين.

- تقدم منصة إيزي عمرة السعودية أسعار تنافسية من أجل التسهيل على المعتمر

- من خلال منصة إيزي عمرة يمكن للمعتمر الحصول على الرقم المرجعي لإصدار التأشيرات من منصة «مقام» التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.