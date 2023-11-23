خطوات استخراج تأشيرة العمرة بأسرع وقت

يبحث الكثير من المواطنين عن إجراءات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية استعداد للسفر وتسهيلات الإجراءات المطلوبة.

يوفر موقع «نسك» الإلكتروني، تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023 والتي تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية في تمكين المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ويأتي هذا ما تواصل الحج والعمرة، تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، كالعائلية للمقيمين داخل المملكة، والشخصية لأحد السعوديين، السياحية الإلكترونية، والمرور للزيارة، وذلك بإتاحة أداء مناسك العمرة والزيارة لهم من خلال تطبيق "نُسك".

وتأتي تلك التسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، ضمن حُزمة التشريعات التطويرية التي عملت عليها مؤخرًا، ومن بينها: تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية، وكذلك عدم اشتراط وجود مَحرم للمرأة، بالإضافة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل المملكة، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.

أوضحت الوزارة، أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة "نسك": https://www.nusuk.sa/ar/about، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، مشيرة إلى أن منصة "نسك" تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويقدم صدى البلد فيما يلي رابط الاستعلام عن تأشيرة العمرة إلكترونية والحجز، بالإضافة 8 خطوات لاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر.

خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023

ويمكن الحصول على تأشيرة العمرة الالكترونية، من خلال اتباع الآتي:

تقوم بالدخول على منصة «نسك» الإلكترونية أو من خلال الدخول بشكل مباشر.

اختيار التقديم على التأشيرة.

حدد جنسيتك أو البحث عنها، والتي ستحدد ما إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن، أو إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا من خلال الإجابة بـ«نعم» أو «لا».

اختيار «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة»، استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

اضغط على «عرض مزودي الباقات» للاختيار ما بين خدمات: الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة، والأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

في حالة اختيار «الأفراد» اضغط على أحد مزودي الخدمة، «فنادق»، حيث تظهر قائمة تحتوي على: «الموسم» لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب، ثم اختيار «نوع الباقة» والتي تتضمن 3 فئات: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية.

والضغط على الموافقة، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

تأشيرة العمرة الالكترونية 2023

ويمكن اصدار تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة، وتتراوح مدتها ما بين 30 إلى 90 يومًا، مع عدم وجود اشتراطات صحية، أو وجود محرم للسيدات أكبر من 45 عام.

وبالنسبة للخطوات التى يتعين على المعتمر اتباعها للتسجيل على منصة نسك فتتمثل فى عدة خطوات:

1- تحميل تطبيق نسك.

2- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول فى حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.

3- إذا كنت زائر من الخارج ولست مقيم فى المملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكترونى الشخصى الذى ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.

4- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

5- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.

6- أدخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.

7- بعد ذلك قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذى تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.

8- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.

9- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.

10- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.

11- اللون الأخضر يعنى خالى وليس مزدحما واللون الأحمر يعنى مزدحما واللون الأصفر يعنى متوسطا.

12- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.

13- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعنى الحجز فعال وإذا رغبت فى الإلغاء تضغط على الإلغاء.