4 أيام إقامة.. كيف تؤدي المناسك بتأشيرة المرور

يسعى الكثيرون إلى أداء مناسك العمرة والبحث عن أفضل الأنظمة التى توفر لهم الراحة، وأيضا تكون أنظمة موفرة، وعليه أتاحت الخارجية السعودية خدمة جديدة تمكن القادمين إليها من إصدار تأشيرة المرور للزيارة عبر الخطوط السعودية الجوية.

تفاصيل تأشيرة المرور

“تذكرتك تأشيرتك” تلك هى الخدمة التى أطلقتها المملكة السعودية للتسهيل على القادمين إليها، حيث تتيح تأشيرة المرور أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والتنقل داخل المملكة وحضور الفعاليات السياحية.



ويسعى الكثير من المواطنين إلى أداء عمرة رمضان، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل، وقد يصل سعرها إلى حوالى 27 ألف جنيه، وذلك لمدة 4 أيام.



تأشيرة الترانزيت

وتعد تأشيرة الترانزيت من التأشيرات التي أطلقتها المملكة من أجل التسهيل على المواطنين لأداء مناسك العمرة، وتكون مدتها 96 ساعة مع إقامة مجانية لمدة يوم واحد، إذ يمكن للشخص صاحب تأشيرة الترانزيت أداء مناسك العمرة، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة الأماكن السياحية والتاريخية، وغيرها من الأنشطة.

كيفية التقديم على تأشيرة المرور

وفيما يخص إصدار تأشيرة المرور عبر الخطوط السعودية الجوية، فإنه من أجل التقديم يلزم ما يلي:

- يمكن التقديم على تأشيرة المرور من خلال الموقع الرسمي الخاصة بالخطوط السعودية الجوية وطيران ناس.

- يتم منح التأشيرة مجانًا مع تذكرة الطيران، وتكون صلاحيتها ثلاثة أشهر، وتكون فترة الإقامة المقررة بالمملكة هي 4 أيام.

خطوات الحصول على تأشيرة المرور

- يتم الحصول على تأشيرة المرور من خلال حجز تذكرة سفر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخطوط السعودية أو طيران ناس.

- وتتضمن خطوات الحصول على تأشيرة المرور قيام المواطن بالتقديم على طلب تأشيرة المرور للزيارة من الخطوط السعودية أو طيران ناس من خلال المنصات الإلكترونية.

- وفى هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج تأشيرة المرور، تسجيل البيانات فى نموذج طلب تأشيرة المرور.

- بعد تسجيل الطلب يتم معالجته وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري، ثم إرسالها للعميل عن طريق البريد الإلكتروني.

- وفى الخطوة الأخيرة للحصول على تأشيرة المرور، يتم إصدار تأشيرة المرور للزيارة مجانًا وفوري مع تذكرة السفر.