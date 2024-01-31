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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بريطانيا تعفي دول التعاون الخليجي والأردن من تأشيرة الدخول |تفاصيل

بريطانيا ودول الخليج
بريطانيا ودول الخليج

أفادت وسائل إعلام خليجية، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من غد الخميس 1 فبراير ستعفي بريطانيا مواطني دول الخليج والأردن من التأشيرة.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، فإن كلا من الأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر، سيعفون من التأشيرة للدخلو إلى بريطانيا.

وفي 26 ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات البريطانية إن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية اعتباراً من مطلع العام القادم 2024.

وأشارت إلى أن مواطني دول الخليج لن يحتاجوا إلى تأشيرات زيارة المملكة المتحدة، إذ ستعمل السلطات البريطانية على تحسين العمليات الحدودية لتسهيل دخول السياح والطلبة ورجال الأعمال.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن دول الخليج كافة (البحرين، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، الإمارات)، إضافة إلى الأردن، ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكتروني، ما يعني عدم الحاجة إلى تأشيرة زيارة.

وأكدت الحكومة البريطانية إلى أن الإعفاء من التأشيرة سارٍ لمن يخطط للسفر إلى بريطانيا بعد تاريخ 22 فبراير 2024، إذ بإمكان السائح تقديم طلب الحصول على تصريح سفر إلكتروني سارٍ لمدة عامين بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، سواء للكبار أو الصغار والرضع، ابتداءً من تاريخ 1 فبراير من العام القادم، ويستغرق إتمام الطلب نحو ثلاثة أيام عمل تقريباً.

وقالت بريطانيا أن التصريح الإلكتروني يسمح بدخول الأراضي البريطانية والإقامة لمدة 6 أشهر كسائح أو لزيارة الأقارب أو لغرض الأعمال التجارية أو للدراسة القصيرة، أو للحصول على تأشيرات العبور عبر مطارات المملكة المتحدة "الترانزيت"، أو للعمل المؤقت لمدة 3 أشهر.

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