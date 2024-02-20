مؤتمر EGYPES 2024.. اتفاقيات ومذكرات تفاهم لخفض الانبعاثات واستغلال الهيدروجين

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024

مذكرة تفاهم لهيئة البترول وهاليبرتون فى مجال خدمات حفر الآبار



وقعت الهيئة العامة للبترول وشركة هاليبرتون انرجي سرفيسز مصر العالمية مذكرة تفاهم لإنشاء منظومة CDDR الرقمية لمتابعة وتحليل عمليات الحفر وصيانة الآبار بالهيئة العامة للبترول وتجميع وتحليل تقارير الحفر اليومية بإستخدام تقنيات شركة هاليبرتون .



وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس أحمد حلمى الرئيس منطقة شمال أفريقيا بهاليبرتون.

اتفاقية تسويق تجارى بين هيئة البترول ودراجون أويل



كما وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية اتفاقية التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل شمال صفا والوصل بخليج السويس وذلك لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين والذي يمثل إحدى مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمي معاً لأول مرة.

ويأتي ذلك بعد بدء الإنتاج بنجاح من الحقلين بمتوسط إنتاج إضافي من المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف برميل يومياً خلال الفترة القادمة وهو الأمر الذي سيحقق العديد من المصالح الاقتصادية لكلا الطرفين ويعزز من قيمة وتواجد الخام المصري في السوق العالمي.

كما يأتى التوقيع في إطار حرص قطاع البترول على تشجيع الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج والتعاون من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة .

ووقع الاتفاق الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الاماراتية.



هيئة البترول ولوك أويل توقعان اتفاقية بحث واستغلال وتنمية غرب عش الملاحة



ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل العالمية اتفاقية للبحـــث عـــن البتــــرول واستغلالــــه بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية ، و تلتزم الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لحفر ثلاثة آبار تنموية وإحادة مسار بئرين، والذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج .

وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و أندري ليخاو مدير لوك أويل مصر.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وتوتال انرجيز نيابة عن أدنوك للتسويق بشأن دعم تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإدارة وتوزيع الوقود في قطاعي تموين الطائرات والمحطات.

وقعها الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وتوماس استريوس مدير التسويق بتوتال انرجيز مصر.



وتضمن المذكرة ، اعتماد المعامل الحالية من جهة معترف بها دولياً والتفتيش الدوري على مستودعات الطيران ومحطات تموين الطائرات ، وتقديم الدعم المطلوب لتحسين التقييم وملاحظات تفتيش شركات الطيران (IATA) وتدريب العاملين في قطاع الطيران على أحدث معايير الجودة ونقل المعرفة والدعم الفني ودعم القدرات المتعلقة بتحول الطاقة والاستدامة ، وكذلك تقييم مشروعات أو فرص تطويرية أخرى في قطاع الطيران والتوسع فى المحطات.

القاهرة للتكرير ولاب وير يوقعان عقد تقديم خدمات فى مجال إدارة المعامل الكيماوية



ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة القاهرة لتكرير البترول عقد خدمات توريد وتشغيل نظام إدارة المعامل الكيماوية LIMS مع شركة لاب وير LABWARE العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث سيتم توريد، تطبيق، تشغيل، تدريب وربط البرنامج بالأجهزة المعملية وكذلك الربط مع أنظمة ERP .

وقع العقد الكيميائي محمد على نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير والمهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ووقاس أسيف المدير التنفيذي لشركة لاب وير.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جنوب الوادى وشلمبرجير لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية.

وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم لإجراء دراسة عن استغلال الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الطاقة الكهربائية بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة سلمبرجير.

وقعها المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى وشريف بيومى مدير شلمبرجير مصر ، حيث اتفق الطرفان على دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للتعاون فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة الحرارية الأرضية وتقديم الخدمات ذات الصلة.

في هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على استكشاف أفضل المواقع وجدوى استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الطاقة فى مصر.

تعاون جديد لجاسكو فى مجال الهيدروجين وخفض الانبعاثات



وشهد الوزير توقيع اتفاقيتى تعاون لشركة جاسكو مع كل من شركة RINA ، ومع شيودا اليابانية واكسنس الفرنسية فى مجالى خفض الانبعاثات والهيدروجين

ويأتي ذلك التعاون بهدف الاستفادة من خبرات شركة (RINA) فى مجال خلط الهيدروجين بالغاز ، وتهدف مذكرة التفاهم مع شيودا وأكسنس إلى التعاون في تنفيذ مشروعات الهيدروجين وتقليل ثاني أكسيد الكربون، وبحث فرص التمويل الممكنة لمشروعات الهيدروجين، وإمكانية قيام شركتي شيودا وأكسنز بالتدريب للمختصين بشركة جاسكو في مجالات التعاون السابق ذكرها.

وقع المذكرة والاتفاق المهندس ياسر صلاح الدين رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو وألبرتو كفاجيونو رئيس شركة RINA وكيمبهو سكوراى نائب الرئيس التنفيذى لشركة شيودا وجان سينتيناك رئيس شركة أكسنس الفرنسية

شركة جديدة على طريق تموين السفن بالوقود الأخضر



وشهد الوزير ، قيام اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2772 لسنة 2018 "برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من (وزارة النقل – الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - وهيئة قناة السويس) والمعنية بمتابعة تنفيذ المنظومة المستحدثة لتموين السفن" باستصدار "تصريح مؤقت" لشركة OCI HyFuels حيث أبدت الشركة المذكورة رغبتها في الحصول على تراخيص للقيام بعمليات تموين السفن بالوقود الأخضر بالموانئ المصرية وذلك بعد نجاح تجربة تنفيذ أول عملية تموين بوقود الميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد في أغسطس الماضي.

وقعت شركة سيدي كريرللبتروكيماويات( سيدبك ) مذكرة تفاهم مع شركة Hitachi Zosen Inova AG وقعها المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك وتوفيك فريدجي و فابيو دانيل نائبي رئيس شركة Hitachi Zosen

وتهدف مذكرة التفاهم لوضع الإطار الإساسي للاتفاق بين الشركتين، أن تقوم هيتاشي بتقديم خدمات التصميمات الهندسية لمشروع إنشاء وحدة لإنتاج غاز الميثان على الأرض المتوفرة بشركة سيدبك ليتم استخدامه في عمليات الإنتاج بشركة سيدبك وذلك باستخدام غازات ثاني أكسيد الكربون CO2 والهيدروجين H2 المتوفرين بالشركة.

كما وقعت سيدبك اتفاق اطارية للشراكة مع شركة قرة انرجي

وقع الاتفاق المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك و المهندس محمد ايمن فريد رئيس شركة قرة انرجي .

وبموجب الاتفاق يتم تحديد معايير ومحددات الشراكة الاستراتيجية بين شركتي سيدبك وقرة إنرجي بهدف إنشاء شركة مساهمة للتعاون والشراكة طويلة الأمد في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة في السوق المصري والمنطقة لتصبح شركة رائدة في مجال تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وإدارة أنظمة كفاءة الطاقة صديقة البيئة المتخصصة في التطبيقات الصناعية لصناعة البتروكيماويات والبترول والغاز .

ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية لتعزيز مبادرات الاستدامة والقدرة التنافسية عبر نظام الأعمال المصري ، وبموجبها

تنضم الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس لمنصة الاستدامة الرقمية "OPEN-ES" بهدف تعزيز التنمية المستدامة لسلسة التوريد الصناعية والقدرة التنافسية داخل النظام البيئى للاعمال فى مصر وتبادل الخبرات وابراز افضل الممارسات .

وقع مذكرة التفاهم الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و ماتيا كامبانياتي مدير شركة ايني الايطالية في مصر.

ووقعت شركة التعاون للبترول اتفاقا مع شركة GAC لوقود السفن للتعاون في مجال الوقود البحري و دعم تسويق الانشطة في هذا المجال .

قام بالتوقيع المحاسب ناصر شومان رئيس التعاون للبترول مع رئيس شركة GAC