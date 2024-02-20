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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|سوق دبي يحقق أطول سلسلة مكاسب يومية منذ نوفمبر الماضي

سوق دبي المالي
سوق دبي المالي

حقق سوق دبي المالي أطول سلسلة مكاسب يومية منذ نوفمبر الماضي مع ارتفاعه بختام تعاملات اليوم للجلسة الثامنة على التوالي مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد وصلت مكاسب سوق دبي على مدار 8 جلسات لنحو 22.3 مليار درهم ليرتفع رأس المال السوقي من 708.5 مليار درهم في جلسة 8 فبراير الماضي إلى 730.8 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي إلى 2.87 تريليون درهم.

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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي و340.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 568.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.49 ألف صفقة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.1% أو ما يعادل 4.4 نقطة ليغلق عند 4277.36 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند 9400.28 نقطة، وأقفل مؤشر "فادكس 15" عند 9254.51 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 216.1 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 90.16 مليون درهم وأقفل عند 16.68 درهم بارتفاع 0.48%، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 62.7 مليون درهم ليغلق عند 2.51 درهم.

وتصدر "إعمار العقارية" الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 73.18 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 8.2 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 57.2 مليون درهم وأقفل عند 18.6 درهم بمكاسب 0.54%، ثم "إعمار للتطوير" بسيولة 44.6 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.9 درهم صاعداً بنحو 0.25%.

اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال قطاع البنوك والعقارات سوق دبي المالي Finance Real Estate

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