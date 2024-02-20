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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: توزيع جوائز التميز في التنمية المستدامة والبيئة وإزالة الكربون

وزير البترول
وزير البترول

شهد ختام فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024» ، قيام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتسليم  جوائز الشركات الفائزة بمشروعات التنمية المستدامة والبيئة خلال العام ، والتى شملت أفضل مشروع للتميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) والتى فازت به  شركة بتروبل عن مشروع المجتمع الذكي المتكامل والمستدام في محافظة جنوب سيناء، وكانت شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (ANOPC) هي المرشح الثاني للفوز بهذه الجائزة عن مشروع "الغاز الحيوي في بني سند – أسيوط".

كما فازت بجائزة أفضل مشروع رقمنة شركة  LNG للغاز الطبيعي المسال عن مشروع الغاز الطبيعي المسال المصري (ELNG)، وجاءت شركة ويبكو كمرشح ثاني للفوز بهذه الجائزة عن مشروع "تمثيل مشروعات ويبكو الرقمية والمستدامة المتكاملة الجديدة".

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وفازت بجائزة أفضل مشروع لإزالة الكربون ، جامعة بوترا في ماليزيا (UPM, Universiti Putra Malaysia) عن مشروع "Suria 16: مشروع الضخم للطاقة الشمسية الكهروضوئية على اسطح جامعة بوترا بماليزيا"، وكانت شركة بتروبل هي المرشح الثاني للفوز بهذه الجائزة عن مشروع "تسخير الطاقة الشمسية لتشغيل النفط والغاز".

كما فازت بجائزة أفضل مشروع هيدروجين جامعة المنصورة عن مشروع "إنشاء إطار عمل للهيدروجين الطبيعي بناءً على بيانات السطح الفرعي المتكامل مع صور القمر الصناعي"، وكانت شركة بتروبل هي المرشح الثاني للفوز بهذه الجائزة عن مشروع "مبادرة الشراكة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر العالمي".

وأخيرًا، فازت بجائزة الأفضل في مجال الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) شركة بتروبل عن مشروع "دراسة خدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجي في حقول سيناء"، وكانت شركة رشيد للبترول هي المرشح الثاني للفوز بهذه الجائزة عن مشروعي "تحسين نقل مياه الصرف الصحي" و"رائحة المكان".

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