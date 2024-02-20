أحمد موسى: الدقيق أغلى من الذهب في غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك معاناة إنسانية كبيرة يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك تصارعا على الدقيق بين الفلسطينين.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدقيق أغلى من الذهب في ظل معاناة كبيرة يشهدها الشعب الفلسطيني، الذي يواجه معاناة في الحصول على الطعام، قائلا:" الدقيق كان قبل كده بـ 300 جنيه مصري، دلوقتي 1800 شيكل، أي ما يوازي 15 ألف جنيه مصري".

وتحدث أحمد موسى، عن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية اليوم باستخدام حق الفيتو، ضد مشروع القرار العربي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن أمريكا تدعم إسرائيل في حربها على غزة.

وأشار أحمد موسى، إلى أنه لابد من تحرك العالم لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية ضد القطاع.