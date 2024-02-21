بشرى سارة للجاليات العربية ببرلين|افتتاح أول أكاديمية رياضية ألمانية بإدارة مصرية 4 مارس

تفتتح الجالية المصرية في برلين أول أكاديمية رياضية عربية ألمانية بإدارة مصرية، برئاسة الكابتن أحمد عبدالقادر -الشهير بـ «ميدو» نجم الزمالك السابق- مُعلنة عن مفاجآت وأنشطة أخرى كخدمة للجاليات العربية والألمانية .

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في برلين: بداية الافتتاح للأكاديمية يوم 4 مارس المقبل ويحضره أهم نجوم كرة القدم بالعالم بإدارة مصرية ألمانية هولندية، مؤكدًا أن الدعوة مجانية لبداية التدريب والاشتراك للعائلات المصرية والعربية والألمانية مُناشدًا بسرعة الاشتراك للجيلين الثاني والثالث من الجاليات.

وأضاف “ثابت” أن الجالية المصرية داعمة بقوة لنشاط الأكاديمية، وأنه ستكون هناك مسابقات وهدايا في بداية الافتتاح المصغر يوم 4 مارس، علماً بأن الافتتاح الكبير سيكون خلال شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الاشتراك والتسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للأكاديمية: https://deutschefootballacademy.com/academycourses/