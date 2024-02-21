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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار الإفراط في تناول الفول

الفول
الفول

تناول الفول بشكل عام يعتبر جزءًا صحيًا من النظام الغذائي، وهو مصدر ممتاز للبروتينات النباتية، والألياف، والفيتامينات، والمعادن ومع ذلك، قد يحدث بعض المشاكل عند الإفراط في تناول الفول، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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أضرار الإفراط فى تناول الفول

الانتفاخ والغازات: يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف، وهذا يمكن أن يسبب زيادة في الغازات والانتفاخ في البطن، وخاصةً إذا تناولت كميات كبيرة من الفول دفعة واحدة.

الهضم الصعب: بعض الأشخاص قد يجدون صعوبة في هضم الفول بسبب وجود مركبات تسمى الأوليغوساكاريدات التي قد تتسبب في مشاكل هضمية مثل الانتفاخ والغازات.

اضطرابات المعدة: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية للفول أو قد يعانون من اضطرابات المعدة مثل القرحة المعدية أو القولون العصابي، وقد يزعج تناول الفول هذه الحالات.

تفاعلات الدواء: يحتوي الفول على مركب يدعى "التيرامين"، الذي قد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل بعض أدوية مثبطات أكسيداز المونوأمين ويسبب زيادة غير آمنة في ضغط الدم.

إذا كنت تعاني من أي من هذه المشاكل أو لديك حساسية للفول، فقد يكون من الأفضل تقليل استهلاكه أو تجنبه تمامًا. ويجب أن تتحدث مع أخصائي التغذية أو الطبيب إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو تواجه صعوبات في هضم الفول.

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