إصابة 11 شخصا في حادثي تصادم بأسوان

تعرض 11 شخصا بمدينة أسوان لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادثى انقلاب وتصادم لسيارات مع مركبات آخرى، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى الاسعافات الاولية،والعلاج اللازم.

حادث

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "العلاقى" جنوب شرق مدينة أسوان مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وفى سياق آخر، أصيب أب وابناه، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعربة كارو، بمدخل قرية غرب سهيل النوبية بأسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الحادثين.