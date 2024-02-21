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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتفاقية تعاون جديدة بين مدينة الإنتاج الإعلامي وعرب سات ..

عرب سات تعتمد مركز التطوير بمدينة الإنتاج الإعلامي لتقديم الخدمات التدريبية حصريا

صدى البلد

أعلنت مدينة الإنتاج الإعلامي والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) عن اتفاقية جديدة تشمل عددا من مجالات التعاون، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك واستكمالًا للشراكة الاستراتيجيه بين الطرفين،  حيث تم توقيع الاتفاقية  على هامش النسخة الثالثة للمنتدى السعودي للإعلام الذى تقام فعالياته بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 19 إلى 21  فبراير الجاري.  

وأكد عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب في تصريح لوسائل الإعلام حرص مدينة الإنتاج الإعلامي على فتح المزيد من منافذ التعاون مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائيّة "عرب سات"، المزود الرئيسي لخدمات البث الفضائي في المنطقة العربية والرائدة عالميًا  في مجال الاتصال، حيث تقدم عرب سات خدمات اتصالات فضائية متكاملة عبر منظومة أقمار صناعية متطورة تغطي نطاقات جغرافية واسعة تلبي كافة الاحتياجات  لعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا وقارات العالم الأخرى.

من جهته أعرب المهندس الحميدي بن مناحي العنزي الرئيس التنفيذي لعرب سات عن سعادته بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي وفتح آفاق لاتفاقيات جديدة تعزز الشراكة بين الجانبين وتدعم التنمية في كافة مجالات العمل الإعلامي والاتصالات الفضائية.

جدير بالذكر أن عرب سات تتخذ من مركز التدريب والتطوير بمدينة الإنتاج الإعلامي المركز الوحيد الرسمي والمعتمد لديها لتقديم كافة الخدمات التدريبية.

مدينة الانتاج الإعلامي عرب سات عبد الفتاح الجبالى البث الفضائي

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