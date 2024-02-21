داخل الطائرة.. إيمان العاصي تثير الجدل بأحدث ظهور على انستجرام| شاهد

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها، صورا جديدة تظهر فيها وهي داخل الطائرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهو ما أثار حالة من الجدل بين متابعيها.

وتألقت إيمان العاصي، مرتدية توب بسيط باللون البيج، ونسقت معه بنطال بسيط باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إيمان العاصي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت إيمان العاصي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور إيمان العاصي