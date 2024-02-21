أخبار التعليم| جدول امتحانات شهر فبراير.. شاهد بدء إعلانه في المدارس الآن.. التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق واحدا بمحافظة المنوفية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تدريب الطلاب بمكتبة المكفوفين بالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم بتربية حلوان

انطلقت فعاليات تدريب طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة مكتبة المكفوفين.

إطلاق معهد ابن بابل التعليمي بـ بغداد

تستعد منصة ابن بابل الشهيرة، لإطلاق علامة جديدة، تضاف إلى رصيدها، وذلك عندما تفتتح معهدا تعليميا، وسط العاصمة العراقية بغداد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

رئيس جامعة المنيا يوجه بضرورة استحداث برامج دراسية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

وجه الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، خلال اجتماعه بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بالارتقاء بالبرامج الدراسية الحالية واستحداث برامج دراسية جديدة بالكليات النظرية والعملية لتواكب التطورات التكنولوجيا السريعة في التعليم الجامعي، والمناهج الدراسية الحديثة المتوافقة مع مواصفات جامعات الجيل الرابع وطبقا للأنظمة التعليمية الحديثة لتقديم خريج جامعي يحمل سمات تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة بني سويف التكنولوجية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، وذلك ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، ونشر ثقافة التبرع بالدم، وتوعية الطلاب بأهمية المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل برعاية الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية.

لمدة 10 أيام.. بدء تلقى التماسات طلاب الفرقة الأولى بحقوق القاهرة إلكترونيا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات التيرم الأول لطلاب الفرقة الأولى قسم عربي ابتداء من اليوم ولمدة عشرة ايام.

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق واحدا بمحافظة المنوفية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المُسماة "أكاديمية سنيور للعلوم التمريضية"، والكائن مقرها في “شقة 1 بالدور الأرضي بالعقار 12 شارع حجاج - أمام مدارس صلاح خطاب – شبين الكوم – محافظة المنوفية”، والتي تُروج لنفسها بقبول دفعات من الطلاب لجميع المؤهلات الدراسية، بدون اشتراط الانتهاء من المرحلة الدراسية (للشباب والبنات) من سن 16 حتى 35 عامًا، بالتعاون مع كُبرى المستشفيات؛ لتقديم تدريبات عملي ونظري.

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن إنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبارا من اليوم، الأربعاء، سيتم فتح باب التقدم لإنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات والشركات، والتجديد للحاضنات المتميزة المنتهى تعاقدها، وذلك تحت مظلة البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جدول امتحانات شهر فبراير.. شاهد بدء إعلانه في المدارس الآن

بدأت المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية في إعلان جدول امتحانات شهر فبراير عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.