تأجيل تسليم الجزء السفلى من جثة شاب بالدقهلية لأسرته .. اِعرف السبب

قرر المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بالدقهلية تأجيل تسليم نصف جثمان شاب عثر عليه مشطور لنصفين و وتم العثور على الجزء السفلي من جسده بإحدى المصارف بمركز الستاموني ، الى أسرته لحين الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية من قبل الطب الشرعي.



قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء معاينة تشريحية مرة أخرى لاعداد تقرير نهائي بشأن الجزء الذي عثر عليه.

وتعود الواقعة مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.



انتقل ضباط مباحث ستامونى الى مكان الواقعه وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وتم العثور عليه بمصرف بين قرية الناقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) مقيد اليدين ومشطورة الى نصفين.



وبسؤال والده "مالك معرض للأدوات المنزلية" أكد اختفاء نجله منذ يومين وتم تحرير محضر بغيابه بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي.

