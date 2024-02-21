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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. انتهاء تنفيذ 734 مشروعا في 41 قرية و740 تابعا بالشرقية

محافظ الشرقية الدكتور
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه تم الانتهاء من تنفيذ 734 مشروعا خدميا وتنمويا من إجمالي 907 مشروعات، ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، الذي يجري تنفيذه في 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 90 %.

جاء ذلك -وفقا لبيان- خلال اجتماع موسع عقده محافظ الشرقية، اليوم- بالديوان العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء شركات المرافق وممثلي الجهات المنفذة؛ وذلك لدفع عجلة العمل بها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الأعمال والانتهاء منها وفقاً للمعدلات الزمنية المخططة.


وأوضح المحافظ -وفقا للبيان- أنه تم الانتهاء من الآتي:

  • تنفيذ 137 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 181 مشروعا بنسبة تنفيذ 96%.
  • تنفيذ 101 مشروع بقطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ 99%.
  • تأهيل وتبطين 27 ترعة بقطاع الري من إجمالي 36 مشروعا بنسبة تنفيذ 89%.
  • إنشاء 15 كوبري بقطاع الطرق والكباري بنسبة تنفيذ 100%.
  • 107 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 100%.
  • 37 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 100%.
  • 48 مشروعا بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروعا بنسبة تنفيذ 98%.
  • 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%.
  • 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ 100%.
  • 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 100%.
  • إنشاء موقف عمومي بنسبة تنفيذ 100%.
  • إنشاء 4 نقاط شرطة بنسبة تنفيذ 100%.
  • إنشاء 10 وحدات اجتماعية بنسبة تنفيذ 100%.
  • تنفيذ 26 مشروعا بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 36 مشروعا بنسبة تنفيذ 98%.
  • 27 مشروعا بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروعا بنسبة تنفيذ 97%.
  • 15 مشروعا بقطاع البريد من إجمالي 18 مشروعا بنسبة تنفيذ 94%.
  • 8 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف المحافظ أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضاري بنسبة تنفيذ 64 %، وجاري الانتهاء من تنفيذ 4 وحدات إطفاء بنسبة تنفيذ 88 %، و45 مشروعا بقطاع الطرق الداخلية والمحلية بنسبة تنفيذ 70 %، 56 مشروعا بقطاع الكهرباء والإنارة من إجمالي 82 مشروعا بنسبة تنفيذ 94 %.

وأشار محافظ الشرقية إلى إن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من الجهات المنفذة والمشرفة على التنفيذ ،مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة والتي تؤثر بشكل مباشر في دفع عجلة العمل بها لتحسين كافة الجوانب المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير حياتهم للأفضل.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار التعاون والتنسيق بين جهات العمل المعنية، وإزالة كافة المعوقات أمام الشركات المنفذة لسرعه الانتهاء من الأعمال ودخول المشروعات الخدمة الفعلية. 

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