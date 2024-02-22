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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 أيام حافلة بالصيام في شعبان .. اغتنم الفرصة ولا تضيع الثواب

الصوم
الصوم

يحظى المسلمون بـ5  أيام صوم، بداية من اليوم، وخصَّ الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها: أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري (1894)، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».

كما أن للصوم في هذا التوقيت من العام أفضلية لأنه كما شبهه رسول الله ان الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، فتأخذ ثوابا بلا مشقة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأيام الدهر صبيحة ثلاث عشر واربع عشر وخمس عشرة).

5 أيام حافلة بالصيام 

1-اليوم الخميس ترفع فيه الأعمال 

والثلاثة أيام البيض من كل شهر عربي 

2-الجمعة 23 فبراير 2024 م- 13 شعبان 1445 هـ

3-السبت 24 فبراير 2024 م - 14 شعبان 1445 هـ.

4-الأحد 25 فبراير 2024 م- 15 شعبان 1445 هـ، يوافق يوم النصف من شعبان.

5- الإثنين ترفع فيه الأعمال 

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سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه يومي الاثنين والخميس قال (أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فاحب أن يعرض عملي وانا صائم).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على صوم يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع.

الأيام البيض من شعبان وبما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).

الأيام البيض فى شعبان 
فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ هو أمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

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صيام الأيام البيض من شعبان
تشمل أيام الصيام المستحبة في الشهور القمرية صيام الأيام البيض في شهر شعبان، وهو لفظ يطلق على الثلاثة أيام القمرية من شهر شعبان وهي أيام 13 و14 و15،  ويستحب الصيام فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، ولا يدرك الكثيرون أن مسمى الأيام البيض على الأيام الثلاثة من كل شهر من الشهور الهجرية، بالإضافة إلى الست أيام المستحبة صيامها في شهر شوال يطلق عليها الأيام البيض أيضا.

فضل صيام الأيام البيض فى شعبان 
ومن أيام الصيام بخلاف صيام الأيام البيض من شهر شعبان، نجد أن السنة كشفت عن استحباب أيام عديدة من هذا الشهر إلا أنها نهت عن صيام يوم الشك فقط، والصيام معناه في اللغة الإمساك، حيث ورد ذلك في القران الكريم في قوله تعالى: (إني نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا)، ومعنى الصيام في الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع وجود النية.

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