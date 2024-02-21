عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشغيل مستشفى كوم أمبو الجديد وتسليمه لـ هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل

الوفد البرلماني
الوفد البرلماني من لجنه الصحه بمجلس النواب

طالب الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد الذي يقوم بزيارة لمحافظة اسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة بإغلاق قسم الرعاية بمستشفي كوم أمبو العام وتحويلها لرعاية متوسطة وتحويل الحالات لمستشفى الصداقة والمسلة لنقص المستلزمات الطبية اللازمة داخل غرف الرعاية المركزية وكذلك سرعة مد المستشفى بالمستلزمات الطبية المطلوبة.


كما كلف وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مساعديه بتلبية مطالب الوفد البرلماني من صحة النواب ووجه الدكتور أحمد سعفان رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة بناء علي توصيات اللجنه البرلمانية من صحة النواب بسرعة نقل المرضي من مستشفي كوم أمبو لمستشفيات المسلة والصداقة وتحويل قسم الرعاية المركزية الي متوسطة وسرعة نقل وتشغيل المبني الجديد الملحق للمستشفي لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.


وتفقد الوفد البرلماني من صحة النواب بصحبة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية المبني الجديد لمستشفي كوم أمبو واطلعوا علي الأقسام مع مطالبتهم بسرعة نقل وتجهيز وتشغيل المستشفي الجديد خلال أيام.


ويضم الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم والنائبة سهير عبد الحميد والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة عبلة الألفي والنائبة راوية مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة ريهام عبد النبي والنائب علي البدري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

ترشيحاتنا

أنا فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

لا معلومات رسمية .. أوكرانيا تكشف حقيقة تزويد إيران روسيا بصواريخ باليستية

3500 .. حقيقة صورة لـ أسعار البط أشعلت السوشيال ميديا قبل رمضان

الاصطباحة في خطر.. ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر

نجم اليابان يكشف موقف مبابي مع ريال مدريد

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو يقاضي اتحاد الكرة| وهذه تطورات الحالة الصحية لـ«حسام حسن».. ماذا يحدث؟

لوك مختلف.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالة

كاجوال لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

فيديو

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

شقق مميزة بدون شروط لأول مرة | اعرف تفاصيلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ