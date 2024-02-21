تشغيل مستشفى كوم أمبو الجديد وتسليمه لـ هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل

طالب الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد الذي يقوم بزيارة لمحافظة اسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة بإغلاق قسم الرعاية بمستشفي كوم أمبو العام وتحويلها لرعاية متوسطة وتحويل الحالات لمستشفى الصداقة والمسلة لنقص المستلزمات الطبية اللازمة داخل غرف الرعاية المركزية وكذلك سرعة مد المستشفى بالمستلزمات الطبية المطلوبة.



كما كلف وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مساعديه بتلبية مطالب الوفد البرلماني من صحة النواب ووجه الدكتور أحمد سعفان رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة بناء علي توصيات اللجنه البرلمانية من صحة النواب بسرعة نقل المرضي من مستشفي كوم أمبو لمستشفيات المسلة والصداقة وتحويل قسم الرعاية المركزية الي متوسطة وسرعة نقل وتشغيل المبني الجديد الملحق للمستشفي لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.



وتفقد الوفد البرلماني من صحة النواب بصحبة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية المبني الجديد لمستشفي كوم أمبو واطلعوا علي الأقسام مع مطالبتهم بسرعة نقل وتجهيز وتشغيل المستشفي الجديد خلال أيام.



ويضم الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم والنائبة سهير عبد الحميد والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة عبلة الألفي والنائبة راوية مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة ريهام عبد النبي والنائب علي البدري.