«خليك واعي.. بلاش مضاد حيوي بدون داعي».. تكريم الفائزين من طلبة الصيدلة

كرم الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، طلبة كليات الصيدلة من الجامعات المصرية الفائزين في مسابقة أفضل فيديو توعوي تحت عنوان (خليك واعي.. بلاش مضاد حيوي من غير داعي)، والتي تهدف إلى نشر الوعي حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات لمنع ظهور السلالات المقاومة لها، بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية.

شهد الحفل، عمداء الجامعات، والمشرفين من أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية، وفريق الشركة الراعية "ايفا فارما".

٤٧ فيديو توعوي قصير

يذكر أنه تقدم للمسابقة عدد ٤٧ فيديو توعوي قصير، ما بين مشاركات فردية وفرق عمل من ١٧ جامعة مصرية تم إعدادها استنادًا إلى المراجع العلمية الموثوقة وتحت إشراف أكاديمي، حيث تميزت الفيديوهات باحتوائها على مادة توعوية باللغة العربية البسيطة، وتم تقييم الفيديوهات المشاركة من قبل لجنة للتحكيم من أعضاء فريق الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية.

تأتي هذه المسابقة ضمن الأنشطة التوعوية لهيئة الدواء المصرية للاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات الذي يتم الاحتفال به كل عام في الفترة من ١٨ إلى ٢٤ نوفمبر، والجهود المبذولة من قبل الهيئة للعمل على نشر الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.