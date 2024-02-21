عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى ليلة تعامد الشمس | ختام مهرجان الثقافة والفنون بمعبدى أبوسمبل ..شاهد

احتفالات ليلة تعامد
احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

فى ليلة تعامد الشمس ، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شهد صحن معبدى أبوسمبل ختام مهرجان الثقافة والفنون الحادى عشر بمعبدى أبو سمبل بمشاركة ١٦ فرقة فنون شعبية محلية ودولية ، بالإضافة إلى فرقة باليه أكاديمية الفنون توافد جماهيرى كبير من الأفواج السياحية والمصريين.

حضر ختام المهرجان اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيضاً عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلاً عن قيادات وزارت الثقافة والسياحة والأثار ومحافظة أسوان

فيما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لرئيس مدينة أبو سمبل السياحية محمد عبد العزيز للإستعداد الجيد والمتميز لإستكمال فعاليات ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى حيث شهد مسرح ميدان السوق وسط المدينة تقديم الفرق المحلية والدولية لفقراتها الفنية والثقافية والتراثية المتنوعة ، وذلك بحضور أكثر من ٣ ألاف مشاهد. 

العثور على جثة غريق في نيل أسوان

عروض فنية لفلسطين والهند والحرية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

تعامد الشمس 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بإعتبارها ظاهرة فلكية فريدة من نوعها جسدت على مدار أكثر من 33 قرن حدث سياحى وثقافى وفنى كبير مما يساهم بدوره فى التسويق الجيد للمقومات السياحية التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية. 

واكد المحافظ على أن مدينة أبو سمبل تزينت وأصبحت فى أبهى صورها لإستقبال هذا الحدث العالمى، وتم تكثيف أعمال النظافة العامة ووضع اللمسات الجمالية فى كل مكان بداية من المطار وحتى المعبد ليبهر ضيوف المهرجان الدولى، وتم الحرص كذلك على وضع شاشة عملاقة أمام بهو معبد أبو سمبل حتى يتسنى للمشاركين مشاهدة الظاهرة الفلكية على الوجه الأكمل.

احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 
احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 
احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 
احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 
احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 
احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 
احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 
احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 
احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 
احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

جثمان مقسوم نصّين | مشهد صادم في جنازة شهيد الدقهلية.. فيديو

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

موضوعات متعلقة

جبر الخواطر.. مشاهد مضيئة في اللقاء الأسبوعي لمحافظ أسوان مع المواطنين

ترشيحاتنا

«الجن الحرامي».. هل يسرق المال؟ الإفتاء تحسم الجدل وتكشف عن 4 كلمات ترد المفقودات

1.94 مليار دولار تنعش الدولة| مشروع إماراتي ضخم في مصر.. ماذا يحدث في "أندلس القاهرة"؟

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبحة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

انطلاق معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 برعاية رئيس الوزراء.. 29 فبراير

أسباب تحويل القبلة.. 6 أسرار لا يعلمها كثير

مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارتين بالدقهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصيرة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيك عبر انستجرام|شاهد

بعد انتشاره .. أعراض الإصابة بفيروس الكبد الوبائي a

سعر خرافي.. فستان دينا الشربيني بحفل ليالي السعودية يثير الجدل

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة المصانع لعمل بودرة السوبيا

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ