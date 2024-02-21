فى ليلة تعامد الشمس | ختام مهرجان الثقافة والفنون بمعبدى أبوسمبل ..شاهد

فى ليلة تعامد الشمس ، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شهد صحن معبدى أبوسمبل ختام مهرجان الثقافة والفنون الحادى عشر بمعبدى أبو سمبل بمشاركة ١٦ فرقة فنون شعبية محلية ودولية ، بالإضافة إلى فرقة باليه أكاديمية الفنون توافد جماهيرى كبير من الأفواج السياحية والمصريين.

حضر ختام المهرجان اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيضاً عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلاً عن قيادات وزارت الثقافة والسياحة والأثار ومحافظة أسوان.

فيما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لرئيس مدينة أبو سمبل السياحية محمد عبد العزيز للإستعداد الجيد والمتميز لإستكمال فعاليات ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى حيث شهد مسرح ميدان السوق وسط المدينة تقديم الفرق المحلية والدولية لفقراتها الفنية والثقافية والتراثية المتنوعة ، وذلك بحضور أكثر من ٣ ألاف مشاهد.

تعامد الشمس

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بإعتبارها ظاهرة فلكية فريدة من نوعها جسدت على مدار أكثر من 33 قرن حدث سياحى وثقافى وفنى كبير مما يساهم بدوره فى التسويق الجيد للمقومات السياحية التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية.

واكد المحافظ على أن مدينة أبو سمبل تزينت وأصبحت فى أبهى صورها لإستقبال هذا الحدث العالمى، وتم تكثيف أعمال النظافة العامة ووضع اللمسات الجمالية فى كل مكان بداية من المطار وحتى المعبد ليبهر ضيوف المهرجان الدولى، وتم الحرص كذلك على وضع شاشة عملاقة أمام بهو معبد أبو سمبل حتى يتسنى للمشاركين مشاهدة الظاهرة الفلكية على الوجه الأكمل.

احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

احتفالات ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية