زيد تيم: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تعبير عن إحقاق الحق

علق زيد تيم أمين سر حركة فتح في هولندا، على المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم، قائلا:"كانت متميزة وتحدثت في صميم القضية الفلسطينية والقانون الدولي".



وأضاف أمين سر حركة فتح في هولندا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أن مجمل كلمة مصر تحدثت بوضوح أنه لا يمكن يكون في استقرار في المنطقة بدون اعتراف بفلسطين، متابعا أن المرافعة المصرية تحدثت عن القتل والاحتلال وجرائمه والمرافعة تعبير عن إحقاق الحق.



وأشار زيد تيم أمين سر حركة فتح في هولندا، إلى أن كلمة مصر لها قيمة قانونية مهمة وتوثق الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية.















