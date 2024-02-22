لانا فتح الله تفوز بالمركز الأول للناشئات تحت 13 سنة ببطولة فرنسا المفتوحة

فازت اللاعبة المصرية لانا فتح الله بالمركز الأول للناشئات تحت 13 سنة ببطولة فرنسا المفتوحة للإسكواش، فى نسختها التاسعة والعشرين، والتى أقيمت بفرنسا.

وحققت اللاعبة إنجازا رياضيا بتحقيقها المركز الثالث على مستوى أوروبا فى لعبة الإسكواش.

واستطاعت اللاعبة اقتناص الفوز من منافستها إليسا جروسي بشكل ساحق، حيث جاءت النتيجة ثلاثة مقابل لا شيء لصالحها.

وأعربت اللاعبة المصرية لانا فتح الله عن سعادتها بالفوز في لعبة الإسكواش، واقتناصها المركز الأول، حيث قالت إنها شعرت بتحدي كبير في بداية الماتش مع غريمتها إليسا جروسي، ولكن في الجزء الثاني منه اتبعت نصائح مدربها الذي شجعها كثيرا واستطاعت الفوز.

وأكدت لانا فتح الله أنها لم تكن تتوقع الفوز بهذا الشكل، موضحة أن أداءها بدأ في التحسن تدريجيا في الجزء الثاني من المبارة إلى أن استطاعت تحقيق الفوز وشعرت بسعادة غامرة بعد فوزها غير المتوقع، موضحة أنها تأمل في تحقيق النجاح والفوز دوما.

وكانت اللاعبة المصرية لانا فتح الله حققت إنجازا كبيرا بحصولها سابقا على المركز الحادى عشر ببطولة الإسكواش التى أقيمت فى هولندا المفتوحة للناشئات تحت 13 عاما، وذلك فى أول مشاركة دولية لها عام 2022.

وتعد اللاعبة لانا فتح الله من المواهب المصرية المميزة فى لعبة الإسكواش للناشئين، ويشهد لها مدربوها بالكفاءة والالتزام والتفوق، ويتنبأون لها بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وسبق وحققت إنجازات رياضية فى لعبة الإسكواش.

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