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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يترأس الاجتماع التنسيقي لإعداد أدلة استرشادية للهوية البصرية

اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاجتماع التنسيقي لإعداد أدلة استرشادية للهوية البصرية بمحافظات (أسيوط والمنيا والوادي الجديد والبحر الأحمر) بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية لها والعمل على إضفاء الهوية البصرية المميزة لكل محافظة وذلك ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمحاسب عدلي ابو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ، والدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ، والدكتور كريم قطب ممثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، ووفد من (الجهاز التنفيذي ومسئولي ومهندسي التخطيط العمراني) بمحافظات المنيا والبحر الأحمر والوادي الجديد ، وممثلي الجامعات الحكومية بالمحافظات (أسيوط والمنيا والوادي الجديد والبحر الأحمر).

وتناول اللقاء شرح لأهمية الهوية البصرية ووضع دليل استرشادي لكل محافظة ودور وزارة التنمية المحلية والإدارة المحلية بالمحافظة في وضع الخطط والتنفيذ بالتنسيق مع الجامعات الإقليمية لكل محافظة واطلاق 6 برامج للتنمية المحلية مطورة، كما تم استعراض محاور موضوع الهوية البصرية والأهداف من خلق هوية بصرية بكل محافظة ومنهجية وآليات العمل على إعداد الدليل وتنفيذ الهوية البصرية بالإضافة إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة والاستماع للمقترحات والأفكار والاستفسارات من الجهات المعنية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية الهوية البصرية وارتباطها الوثيق بالبيئة المحيطة بكل محافظة وهو ما يؤثر ويعزز من قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والنشء من الأطفال فضلاً عن المساهمة في الدعاية والترويج السياحي للمحافظة من خلال "لوجو" مميز خاص بها بحيث يتم وضعه وتعميمه على وسائل المواصلات والمباني والمنشآت الحكومية وفي الأماكن والمواقع الأثرية و... وغيرها لافتاً إلى العمل فعلياً على تحقيق تعزيز الهوية البصرية لدى المواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والتي من بينها تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمحطتيه (دير درنكة والمحرق بالقوصية) موضحاً أن هذا المشروع يُعد مشروعاً قومياً في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتعزيز هوية بصرية وشخصية متميزة لكل محافظة من محافظات ومدن مصر بما يعزز من روح الانتماء ويحافظ على القيم الحضارية التي تؤثر على انطباع المواطنين والسياح.

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وأشاد الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية بجهود اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدعم الذي يقدمه لإقامة مثل هذه اللقاءات وورش العمل والتي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة لافتاً إلى اهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الهوية البصرية وهو ما يظهر جلياً في الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ومتابعته لأعمال التنفيذ على أرض الواقع وتعليماته بتشكيل فريق عمل بكل محافظة يتضمن ممثلي وزارات (التنمية المحلية ، التعليم العالي ، الثقافة ، الشباب والرياضة ، الإسكان ، التضامن الاجتماعي ، المخابرات العامة ، الرقابة الإدارية) وذلك لإتخاذ كافة الاجراءات وعقد اللقاءات والتنسيق فيما بينهم لإصدار دليل استرشادي لتنفيذ الهوية البصرية موضحاً أن الهوية البصرية تؤثر في جذب الاستثمارات وتنشيط الوضع الاقتصادي واستدامة المشروعات وبناء الانسان المصري وتعزيز الانتماء لدى الشباب.

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